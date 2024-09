L’oroscopo settimanale di Ada Alberti svela cosa dicono le Stelle per i prossimi giorni da lunedì 9 fino a domenica 15 settembre per i segni della zodiaco. Alcuni segni saranno particolarmente baciati dall’amore e dalla fortuna mentre gli altri concluderanno degli ottimi affari. Le previsioni della nota astrologa fornite nel programma Mattino Cinque, inoltre, forniscono anche consigli utili e raccomandazioni su come affrontare al meglio la settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni dei primi segni: da Ariete a Vergine.

ARIETE: Potrebbe riscontrare qualche problema con le transizioni di denaro, ostacoli nelle trattative. È raccomandata la prudenza con i superiori soprattutto nel fine settimana. Nel complesso non male.

TORO: L’oroscopo settimanale di Ada Alberti svela che ci saranno dei contrattempi per i nati del segno, è essenziale collaborare e cercare di intendersi con chi collaborate. Potrebbe manifestarsi un aiuto inaspettato soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì

GEMELLI: Posso esserci questioni in sospeso e non dette nella vita di coppia, meglio chiarirsi subito con il partener perché ci vuole trasparenza perché c’è da capire cosa vi sfugge.

CANCRO: I nati del segno potranno aspettarsi una fase produttiva in ufficio, quindi ottimo il lavoro ma non trascurare la sfera privata perché è necessario alimentare il rapporto di coppia. Venere è dissonante quindi cautela con il partner

LEONE: L’oroscopo settimanale dal 9 fino a domenica 15 settembre 2024 rivela che i nati del segno dovranno pazientare ad inizio settimana, ma per il resto c’è da aspettarsi successo e romanticismo. Buone giornate sul piano lavorativo ma anche l’amore è straordinario.

VERGINE: Dovrà dare il massimo nel lavoro perché saranno tenuti d’occhio soprattutto oggi e domani (10 e 11 settembre), e con oculatezza nei prossimi giorni. È importante sottolineare che saturno nel segno vi vuole molto attivi.