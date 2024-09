L’oroscopo settimanale di Ada Alberti con le previsioni fornite fino al 22 settembre 2024 svela che ci saranno delle ottimi opportunità lavorative per Cancro e non solo anche Ariete sarà particolarmente organizzato così come Gemelli. I nati tra maggio e giugno, però, dovranno stare attenti alle questioni sentimentali e capire se fidarsi o no delle persone che hanno accanto. Settimana interessante anche per Toro e Leone mentre nuove e vincenti sfide attendono la Vergine. Vediamo dunque le previsioni della nota astrologa per i primi sei segni dello zodiaco mentre in un altro articolo riportiamo le previsioni per gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: previsioni fino al 22 settembre 2024 segno per segno

ARIETE: Sarete particolarmente organizzati in questi giorni. Dovete darvi da fare perché questo è un periodo produttivo, ma attenzione a casa perchè qualcosa stride con il partner.

TORO: L’oroscopo settimanale fino al 22 settembre 2024 svela che questa può essere davvero una settimana interessante sul piano lavorativo, ma anche sentimentale. Ci sono delle novità interessanti.

GEMELLI: Le novità sono tutte sul piano sentimentale. State un po’ attenti a chi vi sta al fianco perché c’è qualcosa da chiarire e discutere ma altre volte lasciate correre.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: previsioni degli altri segni

CANCRO: Marte vi vuole più combattivi che mai. Potete portare avanti progetti, idee. Anche voi però è bene che stiate attenti con il partner. È molto probabile che arrivino delle ottime novità

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale il lavoro darà soddisfazioni. Potete fare carriera in questo periodo, ma anche l’amore non va per niente male. Possibilità di successo sia nella sfera professionale che privata.

VERGINE: Nel lavoro potreste avanzare davvero, ma dovete vincere una sfida, soprattutto con voi stessi in amore nulla di rilevante ma la situazione si sbloccherà più avanti