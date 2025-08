Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino all'8 agosto 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci rivela che non mancano delle indicazioni importanti sia per i nati sotto il segno dell’Ariete, che di Toro e Leone. Una girandola di emozioni che potrebbero regalare grandi colpi di scena per la settimana 1-8 agosto 2025:

ARIETE: riappare la voglia di fare e di reagire alle controversie: potresti finalmente avere la risposta che aspettavi o una conferma che ti spinge a procedere. Chi è in cerca di novità, ne troverà strada facendo.

TORO: sapete come gestire le situazioni complicate, questo rafforza non di poco i vostri legami con l’esterno. Cercate di guardare avanti con fiducia in questa fase di vita. Possibili ribaltoni all’orizzonte.

GEMELLI: Qualcuno potrebbe anche tornare dal passato, portando con sé una spiegazione o una seconda possibilità. Lasciatevi sorprendere e tentare dal passato, qualcuno vi sta ascoltando e potrebbe avere una proposta interessante.

Non è finita qui, secondo l’oroscopo settimanale potrebbero spuntare a galla delle altre novità molto interessanti. Anche i nati sotto il segno di Leone, Vergine e Bilancia, avranno un bel da farsi in questo momento, vediamo cosa prevede Ada Alberti per la settimana 1-8 agosto 2025:

LEONE: avete una grande dose di energia, determinazione e il carisma giusto per brillare. Non tutto sarà semplice. Chiedete e vi sarà dato.

VERGINE: per voi è giunto il momento di rifare ordine tra le vostre priorità, ma non solo. Qualcosa torna a muoversi nel verso giusto. Resta sul tuo percorso: il tempo ti darà ragione. Una buona notizia potrebbe alleggerire il carico emotivo.

BILANCIA: qualche rapporto teso torna a spaventarvi, cercate di uscire dalla solita routine e guadagnare un po’ di pace in questo momento della vostra vita.