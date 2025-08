Oroscopo Ada Alberti, previsioni 1-8 agosto 2025: dal Capricorno al Cancro, tante sorprese in vista

Secondo l’esperta di astri Ada Alberti ci saranno diverse situazioni interessanti nei prossimi giorni. Secondo le previsioni 1-8 agosto 2025 ci saranno diverse questioni con le quali fare i conti nelle prossime ore. Le previsioni dell’oroscopo settimanale Ada Alberti:

SCORPIONE: occhio a non chiuderti troppo: a volte basta poco per trovare un punto d’incontro. Un progetto personale può finalmente iniziare a dare i primi frutti. Prendetevi dei momenti per riflettere. Emozioni e riflessioni bussano alla vostra porta.

Perché Vittorio Brumotti e fidanzata Annachiara Zoppas si sono lasciati/ Rottura choc: annuncio e motivi

SAGITTARIO: avete voglia di fare delle belle e nuove scoperte che cambieranno molte cose, mettetevi in gioco. Non restate fermi al palo, la vita vi sorride e conviene sfruttare il momento.

PESCI: il clima intorno a voi è più leggero e c’è la possibilità di migliorare alcune questioni. State imparando a gestire bene alcune questioni, avete voglia di fare. Una buona parola può ribaltare una situazione.

Stash dei The Kolors salva un cane maltrattato: "Uno schifo, gente crudele"/ Il video choc

Oroscopo Ada Alberti, previsioni fino all’8 agosto 2025

Non è finita qui, secondo le previsioni astrali non mancheranno altre situazioni con le quali fare i conti nei prossimi giorni. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti la settimana 1-8 agosto 2025 porterà in dote una serie di sorprese interessanti.

CAPRICORNO: non tutto sembra sotto controllo, ma cercate comunque di lasciarvi andare in questo momento, ne trarrete giovamento. Potreste ricevere una nuova sorpresa molto intrigante.

ACQUARIO: tutti i giorni sembrano in grado di portarvi delle liete novità in questo momento. Concentratevi su ciò che vi fa stare bene in questo momento.

Gemma Galgani è ricorsa ai ritocchini? Foto prima e dopo/ La dama più amata di Uomini e Donne irriconoscibile

CANCRO: chiudete il portone che avete aperto nelle ultime settimane. Non abbiate paura di ciò che sentite. Se serve mettere dei paletti, fatelo senza problemi.