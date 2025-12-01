Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino all'8 dicembre 2025: dalla Bilancia all'Ariete

Inizia il mese di dicembre e ci sarà ancora una volta da divertirsi, tante novità, dai nati sotto il segno dell‘Ariete ai Gemelli, passando per Leone e Cancro.

ARIETE: siete in piena risalita dopo qualche boccone amaro che avete masticato. Ora è il momento giusto per fare quello che sperate e desiderate, riuscirete a togliervi delle grandi gioie nei prossimi mesi.

TORO: forse le cose negative sono alle spalle, ma qualcosa da recuperare resta. In amore siete indietro, c’è un vostro ex che resta in mente. Sul lavoro il periodo è positivo, riuscirete a togliervi delle soddisfazioni.

GEMELLI: forse è giunto il momento di cercare qualcosa di diverso nella vostra vita. L’amore torna a bussare alla vostra porta, qualcosa da sistemare c’è ancora ma siete sulla retta via adesso.

LEONE: partite con una determinazione nuova e molto ben lanciata. Un recente blocco ti ha mostrato ciò che davvero conta: ora puoi rimetterti in marcia con una mentalità più lucida e obiettivi più netti.

CANCRO: Giove retrogrado vi spinge a riordinare il mondo emotivo. Non mettere da parte i tuoi bisogni: riconoscerli ti porterà una serenità più stabile e consapevole, andate avanti perché si nasconde qualche sorpresa lieta.

VERGINE: bene l’amore, c’è qualcosa di bello all’orizzonte, vi lasciate alle spallo lo stress dei mesi scorsi. Qualche ritorno dal passato potrebbe tornare a bussare, guardate bene fuori dalla finestra.

Oroscopo settimanale Ada Alberti fino all’8 dicembre 2025

Spazio alle novità per i nati sotto il segno dei Pesci, ma anche Capricorno e Sagittario. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale:

PESCI: con Saturno e il futuro ritorno diretto di Nettuno, incontri e spunti inattesi ti offrono una nuova bussola. Le opportunità arrivano se ti fai trovare pronto/a

SCORPIONE: le difese continuano a sciogliersi sotto transiti che invitano all’apertura. Potresti scoprire nuove forme di forza e autenticità, adesso ci saranno delle belle cose che vi abbracceranno.

CAPRICORNO: state nella natura, respirerete aria buona e fresca che vi aiuterà a smaltire anche la mole di pensieri degli ultimi tempi. Bene l’amore con Ariete.

SAGITTARIO: con Saturno e il futuro ritorno diretto di Nettuno, incontri e spunti inattesi ti offrono una nuova bussola. Le opportunità arrivano se vi farete trovare pronti.

ACQUARIO: una scelta importante ti chiede presenza e chiarezza. Anche se ti muovi bene nell’imprevisto. Ascoltate per davvero tutto ciò che desiderate in questa fase di vita.

BILANCIA: bene l’amore e il lavoro, si sistemano tante situazioni che sembravano perse. Adesso è il momento di mettervi in pista con ancora più slancio.