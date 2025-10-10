Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 17 ottobre 2025: dal Cancro allo Scorpione

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci sarà ampio spazio anche ai nati sotto il segno di Toro, Vergine e Capricorno. Dalle questioni di amore fino al lavoro e alle emozioni, ci saranno tante questioni da affrontare.

TORO: mantenete la concentrazione e cercate di guardare avanti con fiducia. La capacità di ascolto e la calma interiore ti permettono di trovare soluzioni pratiche anche nelle situazioni più complesse. Sai come valorizzare ciò che hai costruito finora con sacrificio.

VERGINE: siete molto precisi e questo è sempre stato un valore aggiunto fino ad oggi. Mantieni l’equilibrio tra razionalità e intuizione, perché così potrai affrontare qualsiasi sfida con lucidità e serenità.

CAPRICORNO: determinazione e senso pratico sono preziosi alleati per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato/a. Sai come affrontare ogni situazione con pazienza e costanza, non fatevi parlare dietro.

Scopriamo altre previsioni dell’oroscopo settimanale Ada Alberti, le indicazioni astrologiche fino al 17 ottobre 2025. Ecco cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno di Scorpione, Pesci e Cancro:

SCORPIONE: avete una grande forza interiore che è il momento di tirare fuori sul più bello. La tua intensità ti rende irresistibile e ti permette di andare a fondo nelle questioni che ti stanno a cuore. Siate aperti alle novità e al cambiamento.

PESCI: siete sensibili e avete gli strumenti giusti per cogliere le sfumature e i dettagli. Avete la dote di creare armonia tra emozioni e ragione, dando valore a ciò che senti profondamente. Seguite il flusso delle vostre sensazioni.

CANCRO: siete empatici e sensibili, tutte doti importanti che potrebbero spianarvi delle strade inattese e non praticate fino ad oggi. Cercate di bilanciare le emozioni.