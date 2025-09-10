Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 17 settembre 2025: dall'Ariete alla Bilancia, ecco cosa potrebbe accadere

Spazio alle novità dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci saranno altri cambiamenti importanti un po’ per tutti i segni dello zodiaco, dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per i Gemelli. Ecco cosa potrebbe accadere nella settimana 10-17 settembre 2025.

ARIETE: chi deve tornare a scuola non ha voglia di pensare a lunedì, ma sarebbe utile dare un’occhiata veloce, giusto per vedere se tutto è pronto. Possibili incontri positivi in amore oppure un messaggio che attendete da tanto tempo.

STEFANO BENNI/ L’eterno Bar Sport di uno scrittore che non si è fatto “intellettuale”

TORO: siete ben organizzati e questo non può che facilitare i compiti che avrete da svolgere nei prossimi tempi. Dedicatevi al tempo libero e sfruttatelo nella maniera che ritenete meglio opportuna.

GEMELLI: la concentrazione è zero: la tua mente vuole solo divertirsi, le stelle ti spronano a mettere la testa a posto! Possibili nuove amicizie all’orizzonte per voi, fatevi trovare pronti a tutto.

Chi è il vincitore Sarabanda Il Torneo Dei Campioni?/ Gli sfidanti: da Francesco Blasetti a Ilaria Sambinello

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 17 settembre 2025

Nei prossimi giorni ci saranno altre questioni interessanti anche per altri segni dello zodiaco. Oltre all’Ariete, al Toro e ai Gemelli, anche i nati sotto il segno del Leone, per esempio, si affacceranno a nuove situazioni molto curiose.

LEONE: siete più affascinanti che mai, godetevi il momento. Anche in amicizia vi siete guadagnati il centro della scena, occhio a possibili nuovi conoscenze molto interessanti in questo periodo.

VERGINE: siete molto ben organizzati e questo sarà un aiuto sotto tanti aspetti. L’amore? La timidezza potrebbe rallentarvi un po’, ma la tua sincerità la fa sempre da padrone: le persone che hanno intenzioni serie riusciranno a prendere per mano le tue fragilità.

Elettra Lamborghini, chi è: figlia d'arte, cantante e conduttrice/ L'amore e le nozze con AfroJack

BILANCIA: sapete bene come recuperare dalle situazioni di svantaggio e rimettere tutto in equilibrio. Vi dedicate alle cose che sembrano farvi stare bene. Avete voglia di leggerezza e cose belle.