Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 17 settembre 2025: dai Pesci al Sagittario

Spazio all’oroscopo settimanale Ada Alberti, la settimana che porterà dal 10 al 17 settembre 2025 porterà in dote una serie di cambiamenti e sorprese interessanti, dai nati sotto il segno dei Pesci all’Acquario. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo la nota astrologa:

PESCI: siete in una buona fase.Dolce e sensibile, ma attenzione a non idealizzare troppo: prima di lanciarti cerca di capire se l’altra persona non sia già impegnata o se sia interessata a una nuova storia per evitare di restare con il cerino in mano.

ACQUARIO: non avete grande voglia di studiare, l’inizio della scuola e degli studi potrebbe essere più complesso del previsto per voi. In amicizia portate delle nuove idee al gruppo.

SAGITTARIO: siete più irresistibili del solito, sfruttate il vostro modo di fare e le attitudini caratteriali. In amicizia fate scattare spesso la scintilla di vostra iniziativa.

Non è finita qui, nei prossimi giorni sono infatti previste novità e sorprese anche per i nati sotto il segno dello Scorpione, tra chi ritorna a scuola e a lavoro e chi sogna una nuova vita, magari anche ricoperta dall’amore. Le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti:

SCORPIONE: in amicizia siete diventati più selettivi del solito. Sfruttate il tempo libero come meglio credete. Siete seri e restate allo stesso tempo affascinanti, abbiate solo più leggerezza con le persone.

CANCRO: oggi sei tenerissimo e potresti sorprendere con un gesto romantico qualcuno che ha bisogno di amore. Vi dividete tra la voglia di momenti di leggerezza e altri in cui sognate cose più impegnate.

CAPRICORNO: cercate di essere più libertini e meno razionali in questo momento. Siete concentrati e forse troppo rigidi sotto alcuni aspetti. Pensate a organizzare le cose con precisione in questa fase.