Sorge una nuova settimana e con essa diverse circostanze meritano valutazioni e scelte importanti; per l’occasione non potevano mancare le previsioni 11-14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti. Dal consueto spazio a Mattino Cinque la nota astrologa ha raccontato il parere delle stelle sul decorso dei prossimi giorni e non pochi segni avranno modo di giovare di un periodo oltremodo positivo. Sul lavoro molti sono pronti a fiorire, a farsi largo con determinazione e soprattutto a ponderare nuovi progetti e percorsi professionali. In amore regna una leggera incertezza, forse per qualcuno l’umore non sarà al meglio ma in ogni caso il periodo non è dei migliori per affrontare discussioni troppo pesanti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 11-14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Le previsioni 11-14 marzo 2025 per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Serve maggiore prudenza nel contesto di lavoro, qualcosa stride nel corso di questa settimana ed è il momento di prendersi maggiormente cura di voi stessi. Attenzione ad eventuali nuove collaborazioni di lavoro.

SCORPIONE: In questa settimana vari momenti interessanti per quanto riguarda i sentimenti, se c’è qualcosa da chiarire con il partner è il momento giusto per farlo; in generale serve maggiore lealtà.

SAGITTARIO: Diversi pianeti in vostro soccorso per questa settimana e che vi spingono a realizzare qualcosa di nuovo e interessante anche nelle collaborazioni di lavoro; sarà importante il compromesso.

CAPRICORNO: Molto interessanti i prossimi giorni per quanto riguarda il contesto di lavoro ma qualcosa in amore è da sistemare; evitate le discussioni con il partner soprattutto in vista del fine settimana.

ACQUARIO: Vincenti e straordinari, un periodo unico; grandi novità nel corso di questa settimana ma l’attenzione è da focalizzare soprattutto su questo martedì: oggi è possibile osare.

PESCI: Stando alle previsioni 11-14 marzo 2025 per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti qualcosa ancora non va in casa per via di circostanze burocratiche; nulla che però non si possa risolvere con la giusta attenzione e determinazione.