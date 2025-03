Una nuova settimana sottopone sfide, scenari da dirimere e tante possibili novità che potrebbero stimolare l’umore; puntuali arrivano le previsioni 11-14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti che prende spunto dal parere delle stelle per raccontare i possibili scenari dei prossimi giorni. Stando a quanto raccontato nel consueto appuntamento a Mattino Cinque si prospetta una settimana interessante per diversi segni dello Zodiaco, soprattutto per la prima metà. Sul lavoro è tempo di farsi largo con determinazione anche se per qualcuno non sarà il momento giusto per far valere le proprie idee. Torna la passione in amore ma come sempre affidarsi all’istinto non è la migliore delle ipotesi; agire con prudenza è fondamentale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 11-14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Le previsioni 11-14 marzo 2025 per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: E’ veramente un periodo vincente, straordinario; sul lavoro riuscirete ad emergere ma serve cautela in vista del fine settimana, soprattutto se sorge qualche piccolo problema in casa.

TORO: C’è forse un progetto da rivedere in questo periodo, qualcosa non va come previsto; bisogna prestare attenzione ai compromessi. In amore vi aspettano un bagno di emozioni e qualcosa di veramente unico.

GEMELLI: E’ un periodo dove è necessario uscire di casa e concedersi del tempo per sé e per dare spazio alle relazioni; osate e affidatevi alla comunicazione sia per quanto riguarda il lavoro che in amore.

CANCRO: E’ il momento di fare attenzione soprattutto nel contesto di lavoro; guardatevi le spalle. Siate diplomatici in ambito professionale e non solo, forse non è il momento di dire la vostra.

LEONE: Favoriti i progetti che riguardano tanto i viaggi quanto lo studio. Settimana propizia nel contesto di lavoro grazie a corpose novità, soprattutto se c’è un nuovo contratto da firmare.

VERGINE: Serve una certa cautela per fronteggiare qualcuno o qualcosa nel corso del prossimi giorni. Stando alle previsioni 11-14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti per il fine settimana affidatevi alla prudenza anche in amore.