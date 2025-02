Ogni giorno può segnare una svolta, ogni scelta può essere quella cruciale; una nuova carrellata di scenari ed emozioni sono ben raccontate dalle previsioni 11-15 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti. Il parere delle stelle – stando a quanto raccontato a Mattino Cinque – verte come sempre sui temi di principali interesse; dal lavoro all’amore, passando per la casa e la famiglia. Non tutti hanno avuto un avvio di settimana confortante, magari in campo professionale c’è qualcosa da rivedere per evitare un carico insostenibile. Viaggio nei sentimenti piuttosto ondivago per diversi segni; il partner richiede attenzioni o forse siete voi troppo distratti da altre questioni parallele. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 11-15 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-7 febbraio 2025/ Sagittario e Acquario protagonisti in amore

Le previsioni 11-15 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La settimana inizia un po’ con l’umore verso il basso a causa di questioni di casa; già da domani si può però iniziare a prendersi cura di sé stessi. Organizzatevi per divertirvi sfruttando anche una buona dose di fortuna.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-7 febbraio 2025/ Gemelli fortunati, cambiamenti per i Vergine

TORO: Un altro cambiamento in atto ma con validi sostegni a supporto delle vostre ambizioni. Apritevi maggiormente alle relazioni e al rapporto con gli altri.

GEMELLI: Da domani potete iniziare ad organizzare qualcosa di speciale, che si tratti di puro divertimento o amore. Da mercoledì spuntano questioni inaspettate da risolvere.

CANCRO: Siete più propensi verso gli impegni professionali, il lavoro occupa buona parte delle energie di questa settimana; una circostanza che potrebbe avere ripercussioni in amore nel rapporto con il partner.

LEONE: Stando alle previsioni 11-15 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti nei prossimi giorni giornate straordinarie per poter dare vita a qualcosa di nuovo; una situazione che vale sia per il lavoro che per l’amore.

Oroscopo mensile Ada Alberti, febbraio 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: amore e lavoro

VERGINE: Attenzione perchè la posizione dissonante di Venere da venerdì potrebbe rievocare qualche problema di troppo dal passato, forse anche di stampo economico e finanziario.