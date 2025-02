Una nuova settimana da affrontare, nuovi scenari da saper scorgere e nel caso affrontare senza remore; puntuali arrivano le previsioni 11-15 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti con spunti interessanti per quelle che saranno le circostanze dei prossimi giorni. Il focus dell’esperta – da Mattino Cinque – parte come sempre dal contesto di lavoro dove diversi scenari potrebbero convogliare in favore di aspirazioni, ambizioni e obiettivi. Da mettere in conto le difficoltà e piccoli ostacoli; non per tutti la strada sarà in discesa. In amore c’è sempre tempo per dedicarsi alla passione e al divertimento; sappiate cogliere le sfumature senza chiudere troppo in voi stessi. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 11-15 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

BILANCIA: Marte e Venere dissonanti mettono in difficoltà le questioni relazionali e dunque l’amore; sul lavoro è forse il caso di dimostrarsi maggiormente astuti, qualcosa è da portare avanti senza dare nell’occhio.

SCORPIONE: Periodo di crescita ed espansione dal punto di vista professionale ma è forse il caso di dedicarsi maggiormente all’amore e alle questioni di casa. Cercate di essere anche un po’ egoisti.

SAGITTARIO: Un periodo decisamente divertente ma ci sono questioni legate alla casa e alla famiglia che meritano una necessaria attenzione: provate a risolvere ciò che non va.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni 11-15 febbraio 2024 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti Marte e Venere dissonanti potrebbero creare discordie in amore, forse anche con un ex del passato; cercate di affidarvi alla calma e alla cautela.

ACQUARIO: Il partner ha bisogno di voi, l’amore chiama ed è necessario rispondere. In questi casi il dialogo può essere tra le migliori chiavi di lettura, attenzione ad alcune questioni legate alla casa.

PESCI: L’amore torna protagonista insieme al divertimento; attenzione però alle spese e ad alcune questioni legate alla casa. Saranno proprio tali fattori ad occupare buona parte delle energie di questa settimana.