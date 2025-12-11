Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 18 dicembre 2025: cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico in questa settimana, sia per i nati sotto il segno dell’Ariete, ma anche Toro e Gemelli. Vediamo nel dettaglio che cosa potrebbe accadere a breve giro di posta:

ARIETE: siete in una fase di rilancio nella vostra vita, l’amore ora sembra sorridervi e le questioni di lavoro occupano una parte più tranquilla della vostra esistenza. Godetevi questo momento, metterete delle grandi basi.

TORO: non è il periodo giusto per trovare l’amore, ma sicuramente avrete modo di togliervi delle soddisfazioni importanti per quanto riguarda il lavoro. Cercate il consenso in famiglia, è sempre importante.

GEMELLI: siete in una fase di crescita e avete voglia di ottenere molto. Bene le questioni di cuore, forse c’è una persona più interessante di altre che continua a farvi battere il cuore. Sul lavoro ci saranno delle situazioni da affrontare.

Dai nati sotto il segno del Leone al Cancro, passando anche per la Vergine, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti.

LEONE: state facendo spazio alle cose belle della vostra vita, l’ansia e lo stress potete lasciarli tranquillamente alle spalle. Non fanno per voi, vi fanno vedere il lato sporco della medaglia.

CANCRO: le emozioni vi stanno guidando verso il sentiero giusto: trasforma le tue fragilità in punti di forza, ne verrete fuori in una versione davvero invincibile e tutto questo è un bene per la vostra vita.

VERGINE: siete vogliosi di ottenere qualcosa di buono e intrigante nella vita, avete tempo da dedicare a diverse situazioni per fortuna. Cercate il lato positivo della vita.