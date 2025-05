Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 19 maggio 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per quanto riguarda la settimana 12-19 maggio 2025. Secondo le indicazioni astrali di Ada Alberti cambieranno diverse situazioni per i vari segni, dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli:

ARIETE: la settimana inizia con diversi sforzi, il lavoro andrà alla grande e otterrete delle soddisfazioni importanti. Sempre in crescita e in espansione. Non devono essere troppo duri con chi li circonderà a partire da giovedì.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 10 maggio 2025/ Romanticismo per i Pesci, Bilancia più cinici

TORO: qualche in difficoltà in casa c’è ancora. Quindi è meglio chiarire nella maniera più rapida possibile, andrà sempre meglio, le cose andranno bene a partire dalla giornata di mercoledì. Possono trovare una soluzione.

GEMELLI: settimana che si preannuncia importante per gli affari, per i negoziati, anche le compravendite. Devono pensare un po’ di più alla casa. Da giovedì riprenderà tutto in quota e le cose miglioreranno.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 10 maggio 2025/ Luna fortunata per Ariete e Cancro

Oroscopo settimanale Ada Alberti, come andranno le cose per Leone

Sempre nei prossimi giorni sono previste novità interessanti anche per altri segni dello zodiaco, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti saranno giorni di cambiamenti anche per Leone e Vergine. Vediamo cosa potrebbe accadere per il periodo 12-19 maggio 2025:

LEONE: sono molto favoriti fin dai primi giorni della nuova settimana, ma devono badare alla famiglia. Grande passione per quanto riguarda l’amore, lasciatevi travolgere e sorprendere.

VERGINE: c’è qualcosa di buono che arriva. Un incarico potrebbe arrivare anche perché c’è qualcuno che li può aiutare. Attenzione agli eccessi, cercate di mantenere comunque un equilibrio.

Oroscopo Cinese 2025: scopri subito quale animale sei e cosa ti aspetta

CANCRO: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti prosegue bene la carriera, potrete ricevere un nuovo ruolo gratificante grazie a una persona che crede in loro. Devono curare i contatti con gli altri dai quali potrete trarre profitto.