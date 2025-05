Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 maggio

Nuovo appuntamento con le indicazioni astrali dell’esperta di astrologia Ada Alberti. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti nei prossimi giorni cambieranno alcune situazioni, la settimana 12-19 maggio 2025 potrebbe infatti regalare dei colpi di scena ai nati sotto il segno della Bilancia, ma anche dell‘Acquario e del Capricorno. Vediamo più nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

Lorenzo Spolverato stronca i fan degli 'Shailenzo': "Bisogna andare avanti"/ "Le delusioni vanno accettate"

CAPRICORNO: come sottolinea l’astrologa di Canale5 ci sono buone nuove in arrivo, ma attenzione agli eccessi in questo periodo. Cercate di vivere questa fase con equilibrio.

PESCI: potrebbe innescarsi qualche tensione fino alla giornata di giovedì: disturbi per quanto concerne i progetti, quindi è bene pazientare e non arrabbiarsi per un nonnulla.

Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti crolla per la perdita del padre/ "Sto elaborando ora il dolore"

ACQUARIO: l’oroscopo settimanale Ada Alberti vi ricorda di conservare una certa cautela nelle questioni legate alla casa o a un familiare, dice l’oroscopo di Ada Alberti della settimana per tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti 12-19 maggio 2025

Sempre secondo le indicazioni astrologiche di Ada Alberti la settimana 12-19 maggio riserverà delle sorprese importanti un po’ per tutti i segni dello zodiaco. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere:

BILANCIA: possibile qualche grana nei rapporti di coppia. Per i nati sotto questo segno ci cautela per quel che riguarda il rapporto di coppia. Buone nuove sul fronte del lavoro.

Koyo Kouoh è morta a 58 anni, era la curatrice della Biennale di Venezia/ "Lascia un vuoto enorme"

SCORPIONE: l’unica difficolta è una questione letale. Le sfide che si presentano sono tutte da vincere. Potranno farlo solo a partire dal mese di giugno in poi, quindi niente paura, perché pazientare non è qualcosa di solo negativo.

SAGITTARIO: avete una grande passione, quindi ne devono approfittare. Periodo molto importante per l’amore, i sentimenti e le avventure. Occhio alle sfide dei prossimi giorni, in particolare il giovedì potrebbe riservare delle sorprese..