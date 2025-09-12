Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 settembre 2025: dall'Acquario allo Scorpione
Secondo l‘oroscopo settimanale Ada Alberti, ci saranno delle novità ghiotte nei prossimi giorni. Dai nati sotto il segno della Bilancia, all’Ariete, passando per Pesci. Dalle questioni di amore a quelle riguardanti questioni di lavoro, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.
BILANCIA: si percepisce una stanchezza di fondo, ma idee brillanti e collaborazioni vincenti vi spingono su una nuova strada. La Luna valorizza il vostro cammino, la strada sembra spianata.
ARIETE: l’amore continua a tenervi in corsa, siete intraprendenti ma chiedete forse un po’ di dolcezza in più. La fortuna risale e vi indirizzerà su qualche strada positiva, grandi occasioni in arrivo.
PESCI: avete qualche dubbio, le collaborazioni vi spingono bene in avanti. Cercate di lasciare scorrere le cose, con Fortuna gentile, con sorprese se seguite l’intuito. Il benessere altalenante. Avrete delle occasioni importanti in arrivo.
Ci saranno delle importanti novità anche per i nati sotto il segno dell’Acquario, così come per la Vergine e lo Scorpione nei prossimi giorni. Dalle questioni di amore fino al lavoro, ogni occasione sarà buona per costruire qualcosa di intrigante:
ACQUARIO: il quadro generale è importante e rivela qualcosa di nuovo che potrebbe accadere: amore intenso, passione vivace e creatività alta. Qualche contrattempo comunicativo al lavoro.
VERGINE: è la giornata ideale per impostare progetti, ma non dimenticatevi di voi stessi. Qualche frizione in amore e qualche ostacolo pratico non riducono lo splendore del vostro momento. Siete Argento e l’oro non è poi neanche così lontano.
SCORPIONE: siete un bel mix di tanti fattori. L’amore è caldo, l’amore spinge e magari viene fuori qualcosa di positivo. Siete uno dei segni più fortunati del periodo.