Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 settembre 2025: dal Sagittario al Capricorno

L’Oroscopo settimanale Ada Alberti torna come da tradizione e aggiorna sull’andamento della settimana 12-19 settembre 2025, con tante situazioni curiose e interessanti che potrebbero subire delle modifiche. Dai nati sotto il segno del Leone ai Gemelli, passando per il Toro.

LEONE: è un periodo di introspezione e calo energetico: Marte retrogrado e una forma non brillante frenano un po’ gli entusiasmi. In amore il Sole scalda, ma la passione oscilla e invita a non fare troppo. Fortuna complessiva contenuta, meglio riposare e ricaricare le pile.

Katia Ricciarelli critica la scelta di Baudo sulla segretaria, conduttori la stroncano/ "Fuori posto"

GEMELLI: la fortuna c’è ma non dovete perdere troppa energia in questa fase di vita. Il lavoro vola grazie a idee convincenti, ma tra cuore e intimità affiorano insicurezze che potrebbero risultare toste da gestire in questo momento.

TORO: calano l’energia e anche la passione in questa settimana, cercate di essere concreti e di conservare dei ritmi dall’andatura equilibrata. Non vivrete di particolari picchi in questi giorni.

Cesare Cremonini, chi è il noto cantante / L'amore per Bologna e i flirt, poi il legame con Caterina Licini

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 settembre 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti e il periodo di riferimento 12-19 settembre 2025. Ci sono aggiornamenti anche riguardo altri segni dello zodiaco, dal Sagittario all’Ariete:

SAGITTARIO: Saturno è in opposizione pesa su tono ed entusiasmo, e anche l’intesa fisica è altalenante. In compenso la mente è lucida e questo può essere davvero un grande aiuto in diversi aspetti.

CANCRO: ci sono luci e ombre intorno alle vostre giornate. Cercate di tenervi distanti da alcune vecchie dinamiche, la fortuna c’è ma tutto resta in fase di costruzione per il momento.

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa/ "Con mio padre non ho avuto un rapporto..."

CAPRICORNO: sul piano dei sentimenti il clima sembra essere promettente, purché venga conservato il realismo. Fortuna in crescita graduale grazie a scelte pragmatiche. Restate comunque prudenti in ogni caso.