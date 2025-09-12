Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 settembre 2025: dal Sagittario al Capricorno
L’Oroscopo settimanale Ada Alberti torna come da tradizione e aggiorna sull’andamento della settimana 12-19 settembre 2025, con tante situazioni curiose e interessanti che potrebbero subire delle modifiche. Dai nati sotto il segno del Leone ai Gemelli, passando per il Toro.
LEONE: è un periodo di introspezione e calo energetico: Marte retrogrado e una forma non brillante frenano un po’ gli entusiasmi. In amore il Sole scalda, ma la passione oscilla e invita a non fare troppo. Fortuna complessiva contenuta, meglio riposare e ricaricare le pile.
GEMELLI: la fortuna c’è ma non dovete perdere troppa energia in questa fase di vita. Il lavoro vola grazie a idee convincenti, ma tra cuore e intimità affiorano insicurezze che potrebbero risultare toste da gestire in questo momento.
TORO: calano l’energia e anche la passione in questa settimana, cercate di essere concreti e di conservare dei ritmi dall’andatura equilibrata. Non vivrete di particolari picchi in questi giorni.
Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 settembre 2025
Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti e il periodo di riferimento 12-19 settembre 2025. Ci sono aggiornamenti anche riguardo altri segni dello zodiaco, dal Sagittario all’Ariete:
SAGITTARIO: Saturno è in opposizione pesa su tono ed entusiasmo, e anche l’intesa fisica è altalenante. In compenso la mente è lucida e questo può essere davvero un grande aiuto in diversi aspetti.
CANCRO: ci sono luci e ombre intorno alle vostre giornate. Cercate di tenervi distanti da alcune vecchie dinamiche, la fortuna c’è ma tutto resta in fase di costruzione per il momento.
CAPRICORNO: sul piano dei sentimenti il clima sembra essere promettente, purché venga conservato il realismo. Fortuna in crescita graduale grazie a scelte pragmatiche. Restate comunque prudenti in ogni caso.