Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti: dall’Ariete ai Gemelli

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per l’oroscopo settimanale Ada Alberti, secondo la nota esperta di astri ci saranno diverse situazioni in cambiamento in questi giorni. Dall’Ariete al Toro, passando per la Vergine, scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

ARIETE: la settimana prenderà il via bene e in maniera propizia per tutti i nati sotto questo segno. Buttate un occhio al lavoro, alcune situazioni meritano attenzione. Tenete d’occhio l’alimentazione.

TORO: quello in arrivo si prospetta come un importante periodo evolutivo. Mercurio e Venere tornano amici. Si rivaluta un progetto per quanto riguarda la sfera professionale. Per quanto riguarda i sentimenti si muoverà qualcosa, ripensate a una persona del passato?

GEMELLI: secondo le previsioni oroscopo settimanale sarà necessaria un po’ di cautela in casa, ma anche per quanto riguarda il lavoro. Troppo denaro in uscita per voi. Si prospetta interessante la giornata di sabato prossimo.

Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 19 aprile 2025

Altre novità in arrivo per l’oroscopo settimanale Ada Alberti, secondo le previsioni non mancheranno delle situazioni interessanti anche per altri segni dello zodiaco. La settimana 13-19 aprile potrebbe riservare delle sorprese non di poco conto per i nati sotto il segno del Leone, ma non solo:

CANCRO: molto interessante la settimana, dovrete un po’ rischiare. Possono ottenere più di quello che hanno ottenuto negli ultimi tempi, riuscirete a togliervi delle soddisfazioni in questi giorni.

LEONE: grande evoluzioni in arrivo per il lavoro, si stanno muovendo delle situazioni che potrebbero portarvi delle gioie. In amore possibili colpi di scena in arrivo, qualche sorpresa si nasconde dietro l’angolo.

VERGINE: occhio ai rapporti di lavoro e alle collaborazioni. Attenzione anche alle finanze. Prudenza se hanno intenzione di iniziare una relazione con persone fidanzate o comunque impegnate dal punto di vista amoroso