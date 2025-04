Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 19 aprile 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo Ada Alberti non mancheranno novità per i nati sotto il segno della Bilancia, ma anche Scorpione e Sagittario. Scopriamo cosa potrebbe accadere nella settimana 13-19 aprile 2025, con tante novità previste per i prossimi giorni, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere per i vari segni.

SCORPIONE: novità in arrivo per voi, sempre un periodo interessante per fare qualcosa di nuovo dal passato. Potrete fare cose diverse con il vostro partner. Anche un progetto di coppia interessante potrebbe smuovere le cose.

SAGITTARIO: occhio al vostro partner e alle situazioni di famiglia, possibili cambiamenti nei prossimi giorni. Siate prudenti con le altre persone e con i partner, possibili novità.

CAPRICORNO: possibili cambiamenti in vista in questi giorni, fate attenzione ai possibili avvenimenti. Tra le mura domestiche potrebbe sorgere qualche problema, fate attenzione. L’oroscopo settimanale Ada Alberti consiglia prudenza.

Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti: le novità dell’Acquario

Cambiamenti in vista anche per gli altri segni dello zodiaco, dall’Acquario ai Pesci, alle prese con sorprese sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Le previsioni oroscopo settimanale prevedono novità dunque per il periodo di riferimento 13-19 aprile 2025.

ACQUARIO: tenete sotto controllo le questioni economiche, potrebbero nascere delle situazioni interessanti. Attenzione alle questioni di cuore, anche i sentimenti potrebbero portarvi delle sorprese.

PESCI: avete un segno importante, cercate di essere il più possibile costruttivi. Sia sul lavoro che in amore potrebbe nascere qualcosa di intrigante, tenete gli occhi aperti.

BILANCIA: cercate di farvi forza, il fine settimana potrebbe regalarvi qualche sorpresa interessante. Fatevi trovare pronto, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti saranno dei giorni intriganti che potrebbero portare in dote delle sorprese.