Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 ottobre 2025: dal Toro ai Gemelli, passando per la Vergine
Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti la settimana in partenza domani sarà decisamente interessante e porterà a dei cambiamenti non indifferenti, dai nati sotto il segno dell’Ariete, passando al Leone e al Sagittario.
ARIETE: siete in buona forma, ci saranno delle situazioni da sistemare e avete il coltello dalla parte del manico. E’ il momento di buttarsi in qualcosa di bello, tieni vicini i tuoi affetti, c’è qualcuno che ha bisogno della tua grinta.
LEONE: arrivate da un periodo un po’ confuso. State attirando la curiosità altrui senza fare chissà quale sacrificio, ma è arrivato il momento di concentrarsi su te stesso/a.
SAGITTARIO: state aggiustando delle cose, è un periodo di cambiamenti, abbracciali senza remore. Dedicati a nuove passioni, nuovi incontri: è il momento perfetto per rinnovarsi in questa fase così interessante.
Oroscopo settimanale, previsioni fino al 19 ottobre 2025
Non è finita qui, ci saranno sorprese anche per altri segni dello zodiaco, dai nati sotto il segno del Toro ai Gemelli, sul tavolo questioni sentimentali e altre riguardanti invece il lavoro e le professioni.
TORO: cercate di non permettere a nessuno di dirvi cosa fare, segui il tuo intuito: non te ne pentirai. Siete solidi ma c’è qualcosa che spesso potrebbe mandarvi in confusione.
VERGINE: sentite la necessità di qualcosa di più profondo, ma deve partire da te: apriti con i tuoi affetti, sapranno darti il supporto che cerchi. Cercate di aprirvi con i vostri affetti più importanti.
GEMELLI: non sembra esserci un percorso prestabilito in questo momento per la vostra vita. Se sei single, è un buon periodo per fare delle nuove conoscenze.