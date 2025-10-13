Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 19 ottobre 2025: dal Capricorno ai Pesci

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno novità interessanti per chi è nato sotto il segno dei Pesci, ma anche per lo Scorpione e la Bilancia. Stando alle indicazioni astrologiche ne vedremo delle belle nella settimana 13-19 ottobre 2025.

PESCI: la tua dolcezza a volte può essere fraintesa. Non sei debole, hai solo una sensibilità unica. Non sempre vi rendete conto di ciò che gira intorno a voi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, ci saranno sorprese.

SCORPIONE: se qualcosa vi turba parlatene in famiglia, chiuderti in te stesso/a non ti aiuterà. Stai raccogliendo il coraggio per fare un passo da cui non puoi tornare indietro, ma che ti renderà più libero/a: spiccherai il volo prima che tu te ne renda conto.

BILANCIA: sei elegante e raffinato/a, ma non tutti colgono la tua profondità. Se qualcosa ti turba, parlane, c’è chi sarà davvero ascoltarvi. Fatevi proteggere dagli altri.

CAPRICORNO: potreste fare dei nuovi incontri e qualcosa cambierà sicuramente. E’ un periodo di riflessioni. Qualche delusione ti ha fatto chiudere in te stesso/a. Lasciatevi andare e qualcosa verrà fuori.

ACQUARIO: le scelte possono portare a qualcosa di nuovo. Siate sicuri delle vostre idee, andate avanti dritti per la vostra strada senza farvi troppi problemi.

CANCRO: il momento è davvero carico di adrenalina per voi. State affrontando un cambiamento dopo l’altro nel migliore dei modi: continua così, non nascondetevi dietro un dito o dietro un guscio protettivo.

