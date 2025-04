Secondo la nota esperta di astri Ada Alberti la settimana in partenza ci porterà in una nuova dimensione, fatta di grandi novità e colpi di scena interessanti. Dall’Ariete al Toro, passando per i nati sotto il segno dei Gemelli, non mancheranno novità e sorprese per tutti.

ARIETE: la settimana prenderà il via bene e in maniera propizia per tutti i nati sotto questo segno. Non dimenticatevi il lavoro, che potrebbe portare in dote delle ghiotte novità in questa fase. Tenete sempre gli occhi ben aperti.

TORO: altre novità in arrivo per voi dopo qualche giornata che ha portato in dote dei cambiamenti. Qualcuno potrebbe ribussare alla vostra porta, ripensate a una persona del passato? Rivalutate un progetto.

GEMELLI: si prospetta un’interessante giornata in arrivo nel fine settimana, un po’ di cautela si renderà necessaria per voi in questo periodo. Tanti soldi in uscita potrebbero complicarvi i piani su alcuni fronti e investimenti.

Previsioni Ada Alberti, oroscopo settimanale 14-20 aprile 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo Ada Alberti ci saranno delle situazioni con le quali fare i conti nei prossimi giorni. Il periodo di riferimento 14-20 aprile 2025 porterà cambiamenti inaspettati. Ribaltoni in amore per Vergine possibili, così come situazioni curiose sul lavoro.

CANCRO: molto interessanti le giornate in arrivo, dovrete un po’ rischiare. Possono ottenere più di quello che hanno ottenuto negli ultimi tempi, avrete delle belle soddisfazioni da togliervi nei prossimi tempi.

LEONE: qualche sorpresa potrebbe stravolgervi i piani per quanto riguarda i sentimenti nei prossimi giorni. Alcune situazioni vi regaleranno delle soddisfazioni non di poco conto.

VERGINE: fate attenzione alle possibili nuove collaborazioni. Siate prudenti se volete intraprendere delle relazioni o se siete già dentro alcuni rapporti in questa fase della vostra vita.