Novità in arrivo per le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti, la nota esperta di astri è intervenuta per aggiornare il pubblico e i suoi seguaci. E non mancheranno sorprese sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale un po’ per tutti, dal Sagittario allo Scorpione, passando anche per Bilancia, Acquario e Pesci. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

BILANCIA: dopo alcuni recenti avvenimenti dovete cercate di scuotervi e farvi forza. Il fine settimana potrebbe regalarvi qualche sorpresa interessante. Fatevi trovare pronti, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti potreste ricevere delle gradite sorprese.

ACQUARIO: tenete sotto controllo le vibrazioni in questioni giorni, emozioni di ogni genere che potrebbero bussare alla vostra porta. Prestate attenzione alle questioni sentimentali, anche lì potrebbero esserci delle novità.

PESCI: siate il più possibile costruttivi, potrebbero accadere dei vari avvenimenti nei prossimi giorni. L’oroscopo Ada Alberti vi consiglia di tenere d’occhio sia il lavoro che le questioni di cuore nei prossimi giorni.

Ada Alberti, Oroscopo settimanale 14-20 aprile 2025

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, anche i nati sotto il segno del Sagittario e Dello Scorpione avranno in periodo tutt’altro che calmo e tranquillo ma con grosse questioni da approntare specialmente nella sfera personale. Possibili tensione con i partner per i nati sotto il segno del Sagittario, mentre i Capricorno potrebbero avere dei problemi in casa.

SAGITTARIO: prestate attenzione al vostro compagno o compagna di vita. Cercate di essere prudenti con gli altri, alcune novità potrebbero bussare alle vostre porte.

SCORPIONE: potrebbero tornare alcune situazioni dal passato per voi, le coppie potranno tirare fuori dal cilindro alcune situazioni intriganti. Godete dei momenti insieme e sfruttate il tempo.

CAPRICORNO: occhio ai possibili problemi che potrebbero avere origine dentro casa. Siate prudenti in tutte le situazioni, qualcosa si potrebbe smuovere molto presto.