Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, ci saranno delle novità nei prossimi giorni, dal 14 al 20 novembre 2025. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ne vedremo delle belle per i nati sotto il segno dell’Ariete ma non solo.

ARIETE: siete venuti su forte, avete voglia di andare avanti e spingere sull’acceleratore. Riuscirete ad avere la meglio in diverse questioni, bene l’amore, il lavoro è in impennata e vi regala grandi gioie.

TORO: perseverate e andate dritti per la vostra strada. Le cose miglioreranno, siete in un limbo dal quale verrete fuori con forza e stile. Ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, datevi da fare e vi ritaglierete delle soddisfazioni.

LEONE: le tue capacità vengono finalmente riconosciute, ma la vera vittoria è dentro di te. Preserva questa serenità che ti accompagna, dedicate del vostro tempo a chi vi vuole bene e ha fiducia in voi.

Dal Sagittario al Cancro, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti:

SAGITTARIO: siete pronti a correre forte ed esplorare, a sperimentare, a dire sì a ciò che accende il tuo entusiasmo: fatti guidare dalla passione, sarà il vostro capitano un un viaggio molto affascinante e intrigante.

VERGINE: tutto sembra tornare in ordine e ritrovate l’equilibrio. La razionalità ti guida, ma ora anche l’intuito vuole spazio e voi cercate di assecondarlo in ogni modo adesso.

CANCRO: una sensibilità più forte ti porta a guardare le cose da un punto di vista diverso. Ti accorgi di quanto il silenzio e la calma possano essere rigeneranti per voi, datevi da fare per una vita serena.