Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 20 novembre 2025: dal Capricorno ai Pesci

Secondo l’oroscopo Ada Alberti ci saranno novità interessanti sia per i nati sotto il segno del Capricorno che dell’Acquario e dei Pesci, ne vedremo presto delle belle. La settimana 14-20 novembre 2025 sarà ricca di sorprese:

CAPRICORNO: vi sentite un po’ stretti, avete bisogno di nuovi stimoli e di cercare nuove emozioni da altre parti. Prendetevi del tempo per ricaricarvi, ne verrete fuori ancora più forti e con le idee chiare.

Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Se mi avessero ascoltato non ci troveremmo a questo punto dopo 18 anni”

ACQUARIO: vai alla costante ricerca di nuovi stimoli, ma ultimamente il bisogno di familiarità si fa sempre più forte. Ascoltatelo, ne trarrete giovamento. Andate avanti per la vostra strada, ma ascoltate anche i consigli.

PESCI: questo è il momento di smettere di sognare troppo e forse tornare a fare un giro sulla terra tra noi. Non lasciate da parte delle questioni spinose, in futuro potreste pagare a caro prezzo tutto questo. Hai tutte le capacità necessarie per affrontare il momento.

Valeria Fabrizi, relazione con Walter Chiari e l'amore con il marito Tata Giacobetti/Ha sconfitto la malattia

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 20 novembre 2025

Non è finita qui, ci saranno delle sorprese anche per altri segni dello zodiaco nei prossimi giorni. Dai nati sotto il segno dello Scorpione fino ai Gemelli, ecco cosa potrebbe accadere tra lavoro e questioni di sentimenti:

GEMELLI: con la tua prospettiva unica riuscirai ad arricchire chi sta al tuo fianco. Non temere di andare distanti dagli schemi, abbracciate l’ignoto, vi farà fare strada.

SCORPIONE: con il vostro carisma riuscite ad aprire delle nuove porte, ma c’è qualcosa che vi sta destando preoccupazione. Apriti agli altri, soprattutto quando pensi di essere più fragile.

Malattia Valeria Fabrizi, la brutta notizia sul set de ‘Che Dio ci aiuti’/ “Ho affrontato quell’intruso…”

BILANCIA: rappresentate un forte esempio di armonia per chiunque vi stia vicino in questo momento. Abbiate il coraggio di abbracciare anche le vostre fragilità, ti rendono chi sei. Interessanti novità vi attendono al varco.