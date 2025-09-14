Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 20 settembre 2025

Tornano le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti, la nota astrologa ci ricorda come i prossimi giorni possano risultare particolarmente importanti. I nati sotto il segno dell’Ariete, ma anche Toro e Gemelli, avranno un bel da farsi nella settimana 14-20 settembre 2025:

ARIETE: Weekend magnifico, così promettono la Luna e Urano strettamente abbracciati in Gemelli, in sestile a Nettuno nel vostro segno. Il fine settimana si prospetta davvero di quelli migliori e interessanti.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 13-20 settembre 2025/ Bilancia corre, Scorpione insoddisfatto

TORO: amicizie pressanti, magari è solo voglia di rivedervi e ripartire da dove avevate interrotto. Avete voglia di spendere e fare shopping in questo periodo. Continuate a mangiare bene e il fisico vi ringrazierà.

GEMELLI: la Luna è fortemente protagonista nel vostro segno, più dinamica, trasgressiva, originale che mai, oggi poi che abbraccia strettamente Urano. Proseguite sulla vostra strada, troverete presto nuove motivazioni e gioie inaspettate.

Oroscopo Branko 13 settembre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Pesci e Bilancia in evoluzione

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 20 settembre 2025

Nei prossimi giorni ci saranno nuove situazioni con le quali vi ritroverete a fare i conti. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, la settimana che porta dal 14 al 20 settembre 2025 porterà in dote un mix di sorprese e sensazioni differenti:

CANCRO: : il sentimento c’è, ma se ne sta quieto racchiuso nel cuore. Quand’anche decideste di esprimervi gli argomenti sono alti e sorprendete tutti, siete ancora in grado di farlo bene.

LEONE: avete voglia di mettervi alla prova e di cucinare qualcosa di intrigante. Periodo frizzante, molto sociale, e possibile notte di fuoco. Questo sarebbe il modello perfetto, ma non è detto che entrambi.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 13-20 settembre 2025/ Ariete si rinforza, Toro ripensa all'ex

VERGINE: possibili problemi di soldi all’orizzonte, è il periodo poco fertile. Siete forse ai ferri corti col socio, incontrandovi per fare il punto della situazione finite per litigare di brutto. Mettete da parte le tensioni.