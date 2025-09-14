Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 20 settembre 2025: dallo Scorpione alla Bilancia
Negli ultimi giorni sono in cambiamento diverse situazioni sul fronte sentimentale ma non solo. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno sorprese rilevanti per i nati sotto il segno della Bilancia, ma non solo, anche per Capricorno e Sagittario:
SCORPIONE: attivate bene la mente, può portarvi da qualche parte nel mondo. Il sentimento vorrebbe essere più gentile e delicato, sfiorarvi con un bacio come ali di farfalla, il sesso invece ama il gioco pesante, modello lotta greco romana direttamente sul tappeto.
SAGITTARIO: avete la luna storta, qualcosa non sembra attirare la vostra serenità in questa fase. Lo stomaco potrebbe essere il vostro punto debole in queste ore, prestate attenzione all’alimentazione.
CAPRICORNO: siete appassionati e in grado di regalare delle emozioni davvero spingenti. La salute tiene botta in questa fase. Tenete gli occhi aperti, qualcosa potrebbe sorridervi molto presto.
Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 20 settembre 2025
ACQUARIO: in amore potrebbero innescarsi delle dinamiche molto interessanti. Momento importante per i vostri bimbi che fanno ritorno a scuola, se poi si tratta della prima volta la tenerezza sarà infinita. Dovranno iniziare nella maniera corretta.
PESCI: possibili eventi imprevedibili alle porte, tra martedì e mercoledì, ve la vedrete con gli effetti della Luna arietina, resa confusa e svaporata. Qualcosa di nuovo potrebbe arrivare in questo momento intrigante.
BILANCIA: cercate di pensare ai vostri conti e ai vostri interessi ma quanto è difficile con la gelosia. Siete tranquilli e taciturni, ma attenti dunque tra giovedì e venerdì,