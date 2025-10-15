Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 15-21 ottobre 2025: dall'Ariete al Sagittario

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno dei cambiamenti interessanti nella settimana 15-21 ottobre 2025, dall’Ariete al Toro passando per i Gemelli, che si ritroveranno in un loop fatto di confusione.

ARIETE: hai un sacco di energie che vuoi incanalare in mille progetti, anche se non hai le idee molto chiare. Avete grinta ed energia da vendere.

TORO: ti stai lanciando in cose nuove, e fai benissimo. Stai sfidando la tua abitudinarietà, il momento non è dei migliori ma qualcosa potrebbe presto cambiare. Sfidate il periodo.

GEMELLI: siete in una fase di confusione, le cose miglioreranno e cercate di tirare fuori il meglio da questa fase ricca di nuove idee. Qualcosa di buono verrà pure fuori. La confusione non sarà eterna.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 21 ottobre 2025

Spazio alle novità dell‘oroscopo settimanale Ada Alberti, ecco cosa potrebbe accadere anche ai nati sotto il segno del Leone e del Sagittario:

LEONE: c’è qualcosa che ti angoscia, non tenere tutto dentro. Per brillare come fai sempre, è essenziale prendersi cura delle proprie fragilità. Per brillare come fate sempre, è essenziale prendersi cura delle proprie fragilità.

SAGITTARIO: respirate e abbiate coraggio, qualcosa di buono arriverà a breve. Qualche piccola discussione ti ha un po’ innervosito/a. È un periodo pieno e tendi a prendertela con chi ti è più vicino/a, anche se non se lo meritano.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale potrebbe essere il momento buono per rallentare. Non ti fermi un attimo, sai esattamente cosa fare e lo porti a compimento. Sei una forza della natura, ma a volte ti senti un po’ un robot, ed è normale: