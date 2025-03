Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 22 marzo

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per i vari segni dello zodiaco, stando all’ultimo oroscopo settimanale Ada Alberti non mancheranno situazioni interessanti per quanto riguarda la settimana 15-22 marzo, che riserverà delle sorprese importanti a diversi segni. Dall’Ariete ai Gemelli, scopriamo nel dettaglio cosa riserveranno queste giornate in arrivo:

ARIETE: il momento è positivo e vincente, potrebbero arrivare altre novità importanti per voi. Abbiate cautela, in particolare se sorge qualche piccolo problema in casa.

TORO: ci sono alcune situazioni da rivedere in questo periodo, qualcosa non va come previsto; bisogna prestare attenzione ai compromessi. Possibili emozioni in arrivo per quanto riguarda l’amore e qualcosa di davvero speciale.

GEMELLI: concedetevi del tempo per voi stessi, cercate di affidarvi alla comunicazione sia per quanto riguarda le questioni di amore che di lavoro, cercate di garantire un po’ di spazio alle relazioni.

Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti: Cancro attento, Leone ha progetti

Sempre stando alle indicazioni astrologiche delle prossime giornate ci imbattiamo in una serie di altre questioni per gli altri segni dello zodiaco. Dal Cancro alla Vergine, anche in questo caso dovremo fare i conti con diverse novità importanti.

CANCRO: è arrivato il momento di fare attenzione soprattutto per quanto riguarda le questioni di lavoro; guardatevi le spalle. Siate diplomatici, non è ancora giunto il momento di dire il vostro pensiero probabilmente.

LEONE: favoriti i viaggi e tutti quei progetti inerenti il lavoro, ci saranno sicuramente delle novità importanti in arrivo. Un nuovo contratto sembra essere alle porte.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti serve una certa cautela per fronteggiare qualcuno o qualcosa nel corso del prossimi giorni. Abbiate prudenza anche per quanto concerne i sentimenti in questo momento.