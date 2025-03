Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 22 marzo: bene i Pesci

Proseguendo il nostro viaggi tra gli astri ci imbattiamo nelle previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti, con le indicazioni astrologiche fino al prossimo 22 marzo 2025. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà ai nati sotto il segno dell’Acquario, ai Pesci e alla Bilancia, chiamata ad affrontare con prudenza tutto ciò che sta per accadere:

PESCI: ci sono ancora delle situazioni che necessitano un po’ di attenzione, ma le cose sono in netto miglioramento e già a partire dai prossimi giorni farete i conti con qualche situazione interessante e che attendevate.

ACQUARIO: siete vincenti e straordinari, un periodo davvero unico per voi; grandi novità nel corso di questa settimana ma l’attenzione è da focalizzare soprattutto sui giorni in arrivo, potrete osare e togliervi delle soddisfazioni.

BILANCIA: abbiate prudenza per quanto concerne le questioni di lavoro, qualcosa sembra stridere nel corso di questa settimana ed è il momento di prendersi maggiormente cura di voi stessi.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, pianeti in aiuto di Sagittario

Nuove questioni da affrontare anche per un altro gruppo di segni dello zodiaco, secondo l’oroscopo Ada Alberti anche Sagittario, Capricorno e Scorpione faranno i conti con delle novità nei prossimi tempi, a partire dalle questioni sentimentali fino ad arrivare ai temi di lavoro.

SAGITTARIO: Diversi pianeti in vostro soccorso per questa settimana e che vi spingono a realizzare, cercate di arrivare a dei compromessi al più presto, per quanto riguarda il lavoro qualcosa bolle in pentola.

CAPRICORNO: i prossimi giorni saranno molto interessanti per quanto riguarda il contesto di lavoro, evitate di discutere con i vostri partner, potrete risparmiarvi così facendo un po’ di tensioni in eccesso.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti il periodo sarà interessante soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. Se c’è qualcosa da chiarire con il partner è il momento giusto per farlo; in generale serve maggiore lealtà.