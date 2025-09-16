Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 21 settembre 2025: dal Leone alla Vergine

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno dei cambiamenti importanti per diversi segni dello zodiaco. Dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli, ecco cosa potrebbe accadere nella settimana 16-21 settembre 2025:

ARIETE: forse c’è qualche incertezza di troppo. Emozioni autentiche vi guideranno nelle scelte più importanti. In amore conta la sincerità, non i consigli esterni. Usate tatto quando lo ritenete opportuno, siate lucidi nelle trattative.

TORO: sul lavoro si muovono le cose, avete dei progetti e delle ambizioni importanti. Ritrovate sempre la vostra autenticità. In amore vivete emozioni intense, anche se non sempre facili da gestire.

GEMELLI: siete dinamici e sempre in movimento. Al lavoro la determinazione compensa la poca concentrazione. Occasioni fortunate vi spingono a cogliere contratti o accordi ai quali non credete la massimo.

Non è finita qui, ci saranno novità anche per i nati sotto il segno del Leone, della Vergine e della Bilancia. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, in particolare il periodo di riferimento 16-21 settembre 2025:

LEONE: il buonumore torna a regnare sovrano. È il momento ideale per chiarire rapporti o organizzare iniziative piacevoli. In amore cresce la passione, anche nelle coppie di lunga data. Potrebbe arrivare qualche proposta importante sul lavoro in questo momento.

BILANCIA: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti sono in arrivo delle belle occasioni. Settimana vivace, ricca di stimoli e nuove conoscenze. Occasioni sociali e tempo libero vi regalano leggerezza.

VERGINE: in amore avete bisogno di un po’ di serenità. La settimana si prospetta stabile e scorrevole, senza scossoni. Perfetta per riflettere e organizzare ciò che conta davvero. Fatevi trovare pronti davanti a ogni evenienza.