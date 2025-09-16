Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 21 settembre 2025
Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per i nati sotto il segno dello scorpione, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle situazioni intriganti anche per il Sagittario e i Pesci. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere, anche per i nati sotto il segno del Capricorno che avranno qualche sorpresa.
SCORPIONE: nei giorni centrali possibili tensioni familiari da chiarire con pazienza. In amore emergono contraddizioni, siete comunque creativi e avete voglia di mettervi in mostra e in gioco.
SAGITTARIO: sarà una settimana di transizione: riuscite ad alternare chiarezza e distrazioni, ma nuove energie vi daranno una mano e uno sprint in più. In amore nascono opportunità felici per tutti.
CAPRICORNO: potrebbe esserci qualche tensione nei prossimi giorni, fatevi trovare pronti. La settimana sarà impegnativa tra doveri e relazioni, con un po’ meno chiarezza del solito. Usate pazienza e riflessione.
Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 21 settembre
Secondo le indicazioni degli astri anche nei prossimi giorni i nati sotto il segno dei Pesci, dell’Acquario e del Sagittario avranno un bel da farsi. Tante sorprese in arrivo in amore, ma anche dal punto di vista professionale.
PESCI: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti sarà una settimana importante per gettare delle basi di crescita. Inizio settimana creativo e ricco di fantasia, con idee nuove che prendono forma: attenzione però a non disperdere energie in dettagli poco chiari o inutili. Forse qualche incomprensione in amore.
ACQUARIO: sarà una settimana scorrevole e ricca di stimoli: nuove conoscenze e occasioni arricchiscono il vostro tempo libero. Crescono chiarezza e capacità di persuasione.
SAGITTARIO: è un inizio di settimana creativo e ricco di fantasia, con idee nuove che si sviluppano: attenzione però a non disperdere energie in dettagli poco chiari o inutili. In amore qualche incomprensione possibile.