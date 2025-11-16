Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 22 novembre 2025

Dall’Ariete al Toro, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno diverse situazioni interessanti, sia in amore che sul lavoro. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

ARIETE: siete forti sul lavoro e avete voglia di ricominciare molto bene. Vola l’amore e troverete conforto tra i vostri cari, concedetevi del relax.

TORO: siete speciali e avete sofferto, ora vi siete tuffati sul lavoro e avete voglia di novità. In amore un vostro ex continua a bussare alla vostra porta.

GEMELLI: la vita in questa fase sembra sorridervi. Hai una mente rapida, spesso gli altri faticano a starti al passo. Segui la tua strada, ma non lasciare chi ami indietro: trova un punto d’incontro e solitamente è una cosa che spesso vi riesce.

Dall’oroscopo settimanale Ada Alberti emergono importanti indicazioni anche per i nati sotto il segno di Sagittario, Cancro e Bilancia, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

SAGITTARIO: hai una mente evoluta, spesso gli altri faticano a mantenere il vostro passo. Segui la tua strada, ma non lasciare chi ami indietro: trova un punto d’incontro e questo vi renderà davvero forti.

CANCRO: il tempo vi renderà forti, la vita è fatta di momenti speciali e altri brutti. E’ così e vale per tutti, l’amore vi sorriderà e questo darà nuovo slancio alla vostra vita.

BILANCIA: il vento sta cambiando, sono in arrivo delle novità molto preziose. Incontri favorevoli con Ariete e Gemelli, il lavoro vi porta delle nuove responsabilità.