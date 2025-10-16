Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 22 ottobre 2025: dall'Ariete al Sagittario, passando per il Capricorno

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico in questi giorni, dall’Ariete al Leone passando per il Toro, ecco cosa potrebbe accadere nella settimana 16-22 ottobre 2025. Vediamo nel dettaglio:

ARIETE: apre un ampio spazio per prendere iniziative. Ti senti più sicuro/a nel portare avanti le tue idee e chi ti circonda è pronto ad ascoltarti. Anche se qualche dettaglio va ancora sistemato, siete in gioco e questo ovviamente vi porta dei risultati lieti.

Pagelle This is me 2025, prima puntata/ Laura Pausini, energia pura. Ed Eleonora Abbagnato si emoziona

LEONE: ti muovi con grinta. Sai quando è il momento di parlare e quando è meglio agire. Alcuni progetti richiedono attenzione in più, piano piano vi giocherete delle carte importanti dal mazzo.

TORO: qualcuno potrebbe dirvi delle cose interessanti. Avete bisogno di stabilità si accompagna a una nuova voglia di sperimentare. Piccole novità si trasformano in grandi cambiamenti, se affrontati con fiducia.

LA VITA VA COSÌ/ Il film che vuole essere politico ma non riesce a parlare al pubblico

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 22 ottobre 2025

Spazio per altre novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti i nati sotto il segno della Vergine, del Capricorno e del Sagittario ci saranno diverse sorprese non indifferenti.

VERGINE: avrete dei dialoghi importanti, cercate di sfruttare la situazione. La chiave è lasciarsi andare un po’. Le cose si incastrano meglio se non si cerca di controllare ogni aspetto, non ne trarrete beneficio.

CAPRICORNO: date un’occhiata ai vostri obiettivi, qualcosa di buono prenderà il via. L’impegno dà riscontri incoraggianti, ma c’è anche spazio per qualcosa di più leggero. Cercate di non perdere il filo.

Garlasco, la memoria di Venditti: "Perquisizione feroce e precoce"/ "Reputazione distrutta in cerca di prove"

SAGITTARIO: la spinta a cambiare si fa sentire e stavolta arriva con maggiore consapevolezza. Non si tratta di fuggire, ma di iniziare qualcosa di diverso dalle vostre abitudini.