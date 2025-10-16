Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 22 ottobre 2025: dai Pesci allo Scorpione

Inizia una settimana carica di appuntamenti, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle novità interessanti dai nati sotto il segno della Bilancia all’Acquario, passando per la Vergine.

BILANCIA: le emozioni sono forti e ci sono. Inizia a delinearsi una situazione favorevole: c’è spazio per costruire, ma anche per recuperare qualcosa che sembrava perso. Vi siete messi in moto per capire qualcosa.

ACQUARIO: le soluzioni vengono fuori spontaneamente aprendo la mente a nuove prospettive. È il momento di abbandonare ciò che non ha più valore. La libertà che desideri nasce da voi.

GEMELLI: abbiate più chiarezza nei rapporti e nelle scelte quotidiane, ecco che lì potrebbe nascere qualcosa di interessante. Un’occasione concreta potrebbe aiutarti a rimettere in ordine tutto quello che per voi viene al primo posto.

Spazio alle novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle novità interessanti per i nati sotto il segno dei Pesci, ma anche per Scorpione e Cancro:

PESCI: date da mangiare alle relazioni. Vi state riscoprendo determinato/a e con una visione più chiara di ciò che sognate. C’è una forza silenziosa che vi sta portando avanti, vi darà una mano anche nelle situazioni più complesse.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo settimanale siete più lucidi rispetto alle passate settimane. Alcune intuizioni si rivelano vincenti, soprattutto se seguite da azioni concrete. È un buon momento per consolidare legami.

CANCRO: l’entusiasmo si sta accendendo. Qualcuno vi osserva con occhi nuovi: mostrati per quello che sei, senza paure e timori reverenziali. Giocate pulito, verranno fuori situazioni interessanti.