Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 23 novembre 2025: dall'Ariete al Leone e alla Vergine

Secondo l’oroscopo settimanale ci saranno altre situazioni interessanti per voi, dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per i Gemelli. Ecco cosa potrebbe accadere nel periodo di riferimento 17-23 novembre 2025.

ARIETE: grandi emozioni e vibrazioni positive alla porta, ci sono tante questioni da affrontare in maniera intelligente. Dalle questioni di cuore al lavoro, il periodo è positivo e ne vedremo delle belle.

TORO: non è il periodo migliore della vostra vita, ma ci sono delle situazioni che si svilupperanno in particolare sul lavoro. Per quanto riguarda l’amore, rimanete ancorati a una persona del vostro passato, forse c’è ancora amore.

GEMELLI: siete in fase di crescita e rilancio. Le cose potrebbero andare anche meglio, presto ne vedremo delle belle. Sul lavoro otterrete delle belle responsabilità che potrebbero darvi nuova linfa.

Non è finita qui, ci saranno altre novità interessanti per l’oroscopo settimanale Ada Alberti. Secondo la nota esperta di astri anche i Leone, Bilancia e Vergine avranno modo di fare i conti con grosse sorprese nei prossimi giorni.

LEONE: siete in calo rispetto a qualche giorno fa, ci saranno delle situazioni da monitorare ma avrete la meglio su tutto. Bene l’amore, cresce il lavoro.

VERGINE: ci saranno situazioni interessanti con le quali fare i conti in questi giorni. L’amore è in grande ascesa, tutto sembra promettere bene in vista del futuro, datevi ancora da fare.

BILANCIA: avete bisogno di un po’ di relax secondo l’oroscopo settimanale. Datevi da fare, molto presto riceverete una notizia positiva. In amore potreste fare qualche incontro interessante.