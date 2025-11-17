Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 23 novembre 2025: dall'Ariete al Leone e alla Vergine
Secondo l’oroscopo settimanale ci saranno altre situazioni interessanti per voi, dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per i Gemelli. Ecco cosa potrebbe accadere nel periodo di riferimento 17-23 novembre 2025.
ARIETE: grandi emozioni e vibrazioni positive alla porta, ci sono tante questioni da affrontare in maniera intelligente. Dalle questioni di cuore al lavoro, il periodo è positivo e ne vedremo delle belle.
TORO: non è il periodo migliore della vostra vita, ma ci sono delle situazioni che si svilupperanno in particolare sul lavoro. Per quanto riguarda l’amore, rimanete ancorati a una persona del vostro passato, forse c’è ancora amore.
GEMELLI: siete in fase di crescita e rilancio. Le cose potrebbero andare anche meglio, presto ne vedremo delle belle. Sul lavoro otterrete delle belle responsabilità che potrebbero darvi nuova linfa.
Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 23 novembre 2025
Non è finita qui, ci saranno altre novità interessanti per l’oroscopo settimanale Ada Alberti. Secondo la nota esperta di astri anche i Leone, Bilancia e Vergine avranno modo di fare i conti con grosse sorprese nei prossimi giorni.
LEONE: siete in calo rispetto a qualche giorno fa, ci saranno delle situazioni da monitorare ma avrete la meglio su tutto. Bene l’amore, cresce il lavoro.
VERGINE: ci saranno situazioni interessanti con le quali fare i conti in questi giorni. L’amore è in grande ascesa, tutto sembra promettere bene in vista del futuro, datevi ancora da fare.
BILANCIA: avete bisogno di un po’ di relax secondo l’oroscopo settimanale. Datevi da fare, molto presto riceverete una notizia positiva. In amore potreste fare qualche incontro interessante.