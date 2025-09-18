Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 25 settembre 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Novità e sorprese in arrivo nelle prossime ore dal punto di vista astrologico, ci saranno dei cambiamenti interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle buone opportunità per tutti:

ARIETE: ma se seguirete il cuore troverete la strada giusta. Emozioni autentiche vi guideranno nelle scelte più importanti. La fortuna va e viene, ma non smettete di agire in maniera positiva e pensando al vostro bene.

TORO: state pensando molto al lavoro e avete voglia di nuovi progetti interessanti. Ritrovate sempre la vostra autenticità, in amore potrete vivere delle emozioni intense, anche se non sempre facili da riconoscere.

GEMELLI: il periodo è interessante e dinamico. Avrete delle occasioni e voglia di mettervi in gioco, all’orizzonte ci sono dei progetti futuri piuttosto incoraggianti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 25 settembre 2025

Novità e cambiamenti in arrivo dall’oroscopo settimanale Ada Alberti, la settimana dal 18 al 25 settembre si preannuncia interessante e ricca di occasioni per voi. Secondo le previsioni astrologiche, ci saranno delle sorprese interessanti:

LEONE: avete piantato i semi per il futuro. In amore cresce la passione, anche nelle coppie di lunga data. Sul lavoro arrivano proposte da valutare con grande attenzione per il vostro futuro.

BILANCIA: la settimana è piuttosto vivace e piena di sorprese. Al lavoro siate aperti a nuove occasioni. Qualche spesa imprevista richiede attenzione, ma con equilibrio ritroverete.

CANCRO: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti c’è un po’ di nervosismo che agita le vostre giornate. Cercate di programmare bene sul lavoro, la fortuna è presente ma dovete sempre prestare attenzione alle cose importanti.