Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 25 settembre 2025: dal Sagittario all'Acquario

Ci saranno delle novità nei prossimi giorni dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti i nati sotto il segno dello Scorpione, ma anche i Sagittario e i Pesci avranno delle sorprese e nuove occasioni. Vediamo cosa prevede l’oroscopo settimanale Ada Alberti per la settimana 18-25 settembre 2025:

SCORPIONE: in amore emergono contraddizioni, ma anche la possibilità di rinnovare i rapporti. Il terreno è fertile per far crescere delle grandi idee in questo momento. Saranno giorni molto creativi quelli in arrivo.

SAGITTARIO: quella già scattata è una settimana di transizione: c’è alternanza tra chiarezza e qualche situazione che vi distrae, ma nuove energie vi aiutano a guardare avanti con positività. In amore nascono delle ghiotte chance.

PESCI: avete fantasia e voglia id novità. Chi desidera crescere in famiglia avrà buone occasioni da cogliere al volo. Avrete delle belle occasioni nelle prossime settimane, avrete delle belle sorprese nella settimana in arrivo.

Non è finita qui, nei prossimi giorni ci saranno delle liete notizie anche per i nati sotto il segno della Vergine, così come del Capricorno e dell’Acquario. Ecco cosa attendersi secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti:

VERGINE: in amore sono in arrivo degli avvenimenti che vi faranno sentire vivi. Settimana stabile e scorrevole, senza particolari ribaltoni. Perfetta per riflettere e organizzare ciò che conta davvero,

CAPRICORNO: ci saranno delle difficoltà nei prossimi giorni, inutile nasconderlo, fatevi trovare pronti. Sarete comunque ispirati, sfruttate le idee per mandare avanti i progetti che avete in mente.

ACQUARIO: la settimana scorre bene e ci saranno delle liete notizie che potrebbero rendere tutto più piacevole. Le vostre opportunità saranno presto premiate.