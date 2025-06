Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni 2-8 giugno 2025

Cosa rivelano le stelle per i 12 segni zodiacali per questa nuova settimana, dal 2 all’8 giugno 2025, secondo l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti? Nella puntata di Mattino Cinque News andata in onda ieri, l’astrologa ha fornito le sue previsioni come sempre segno per segno, soffermandosi sulle questioni lavorative e sentimentali e facendo il punto della situazione. Di seguito le previsioni settimanali per la 2° metà dello Zodiaco, per i segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci.

Oroscopo settimanale Ada Alberti: Scorpione, siate meno egoisti

Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 2 all’8 giugno, per i segni che vanno da Bilancia a Pesci:

BILANCIA: Favorite ancora le questioni professionali, soprattutto tra il 5 e il 6, ma anche questioni affaristiche, lavorative e finanziarie, molto molto positive.

SCORPIONE: Qualcosa sicuramente migliora ma attenti ai rapporti sentimentali: un po’ più di egoismo? Attenzione, meglio di no.

SAGITTARIO: Ancora favorito il lavoro creativo, il divertimento e gli svaghi ma ci sono buone nuove in campo lavorativo.

CAPRICORNO: Arrivano buone nuove in campo lavorativo ma cautela nelle questioni ancora legate alla casa.

ACQUARIO: Arrivano buone nuove, correrete di qua e di là, quindi mi raccomando: siate ben svegli per cogliere delle buone occasioni.

PESCI: Ancora qualche difficoltà in campo burocratico: dalla prossima settimana andrà meglio anche l’amore.

