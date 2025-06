Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 2 all’8 giugno 2025

In questa nuova settimana tornano come sempre puntuali le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Ada Alberti, per i giorni che vanno dal 2 all’8 giugno 2024. La celebre astrologa della televisione ha fornito le sue previsioni nel corso della puntata di Mattino Cinque News andata in onda ieri, focalizzandosi come sempre sulle questioni sentimentali e professionali che accompagnano ciascun segno. Di seguito riportiamo le previsioni settimanali della prima metà dello Zodiaco, per i segni che vanno dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Ada Alberti: Gemelli al top, Leone avanti tutta!

Ecco di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 2 all’8 giugno 2025, dall’Ariete alla Vergine:

ARIETE: Saturno appesantisce ma costruisce: mi raccomando, siate cauti nelle questioni collaborative. Favoriti i colloqui in questo periodo, tra il 5 e il 6.

TORO: Il 6 entra Venere nel vostro segno e piano piano vi riprenderete: ritornerà l’ottimismo ma i benefici li avrete dalla prossima settimana.

GEMELLI: Venere vi premia ancora: sì all’amore, ai divertimenti, ai flirt ma anche alla creatività e ai viaggi. E perché no, potrete riuscire anche ad ottenere degli incarichi notevoli.

CANCRO: Migliora la situazione in campo sentimentale, però attenzione, siate più concentrati sulle questioni affaristiche e professionali.

LEONE: Ancora favoriti l’amore e i divertimenti, oltre a contratti in vista, quindi avanti tutta.

VERGINE: Ancora cautela nelle questioni legali: qualcosa si muove a vostro favore, però siate più concentrati, dovete sapere bene quello che volete per il vostro futuro.

