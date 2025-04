Periodo di festività pasquali in arrivo e non mancano novità anche dal punto di vista astrologico. Le previsioni oroscopo settimanale per il periodo di riferimento 20-27 aprile 2025 ci rivelano che non mancheranno delle novità importanti un po’ per tutti i segni dello zodiaco, dall’Ariete al Toro passando per i Gemelli. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

ARIETE: ci sono delle grosse novità pronte a bussare alla vostra porta in questo periodo. Periodo importante per chi è nato sotto questo segno, cambieranno diverse cose a breve.

TORO: siete cauti in questo momento, non agitatevi se qualche situazione sembra non girare nella direzione giusta. Potrebbero muoversi e svilupparsi degli eventi in queste settimane, state attenti.

GEMELLI: qualcuno di voi dovrebbe chiarire una situazione lavorativa in questo periodo. Le amicizie andrebbero scelte meglio probabilmente, possibile situazione sul lavoro che richiede attenzione.

Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti, cosa cambierà nel periodo 20-27 aprile 2025

Ancora novità in arrivo in questi giorni, secondo le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno altre situazioni che potranno prendere una piega inaspettata. Dal Leone alla Vergine, passando per i nati sotto il segno del Cancro:

LEONE: in amore il momento sembra positivo per voi, potrete concedervi qualche festeggiamento, occhio ai nuovi incontri e alle questioni di cuore. Ci saranno delle situazioni.

VERGINE: occhio a chi è single tra di voi, potrebbe scattare una frequentazione con una persona ambigua. Fate attenzione dunque, non tutto quello che sembra oro luccica davvero.

CANCRO: novità in arrivo in questi giorni, presto potrete ottenere qualcosa in più su diversi fronti. Sfruttate il momento e l’onda positiva, secondo l’oroscopo Ada Alberti potrebbero nascere situazioni interessanti.