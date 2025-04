Previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti: cosa cambia fino al 27 aprile 2025

Non mancano novità dal punto di vista astrologico secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, nei prossimi giorni ci ritroveremo a fare i conti con una serie di sorprese astrologiche. Dalla Bilancia all’Acquario, passando per Leone e Scorpione. Ci saranno diverse altre questioni da analizzare in questo periodo:

ACQUARIO: l’astrologa dice che sarà creativo al massimo, potrebbero innescarsi alcune tensioni con il vostro partner in queste ore, prestate attenzione a queste questioni.

BILANCIA: Marte molla l’opposizione, potrete chiedere aiuto per una questione legata alla sfera professionale, magari riceverete un upgrade o qualche lieta notizia. Secondo l’oroscopo Ada Alberti il periodo potrebbe comunque rivelarsi fruttuoso.

SCORPIONE: guardate al futuro con grande voglia di farvi sorprendere. Ascoltate il vostro compagno o la compagna di vita, avrà delle risposte importanti per voi e riuscirete a togliervi delle soddisfazioni importanti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le indicazioni astrologiche dei prossimi giorni

Non è finita qui, perché ci saranno liete notizie anche per altri segni dello zodiaco in questi giorni. Dal Sagittario ai Pesci, scopriamo cosa potrebbe cambiare nel periodo di riferimento 20-27 aprile 2025. Novità in arrivo anche per Capricorno, alle prese con alcune questioni di famiglia. Soddisfazioni in arrivo dopo le nubi per i nati sotto il segno del Sagittario:

CAPRICORNO: Marte molla l’opposizione, ora potrete pensare in maniera più importante agli investimenti da adottare e alle questioni di famiglia che necessitano sempre molta attenzione.

PESCI: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti vi toglierete delle soddisfazioni dal punto di vista lavorativo in questi giorni. Riuscirete a piazzare delle mosse convincenti.

SAGITTARIO: servirà un po’ di tempo per migliorare alcune questioni in queste giornate, delle cose potrebbero cambiare presto. Gli astri tornano a sorridervi e riuscirete a togliervi delle soddisfazioni, tenete duro.