Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 27 ottobre 2025: dall'Ariete al Sagittario

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 27 ottobre 2025 vi portano in dote delle grandi novità e sorprese in questi giorni. Vediamo cosa potrebbe accadere, dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli.

ARIETE: nuovi stimoli, ma se non va come vorresti, prova a tornare tra luoghi e persone che ti sono familiari. Il nuovo non è sempre la scelta giusta, rifletti e datti il tempo di trovare le risposte che desideri dentro di te. Potrebbe arrivare una gran bella botta di amore per voi.

TORO: siete in sofferenza, qualcosa dal passato continua a turbarvi e non sapete che strada prendere. Riflettete e cercate dentro di voi.

GEMELLI: Se c’è qualcosa che vi ruba l’attenzione, prenditi il tempo di approfondirla, non saltare da una cosa all’altra. Sei versatile ed eclettico/a, pensa a come sfruttare al meglio le tue capacità.

CANCRO: fare qualche viaggio e cambiare aria vi porterà una bella ventata di freschezza. Qualcosa o qualcuno occupa più spazio del previsto nella tua testa, decidi se lasciarglielo o se reclamarlo e occuparlo con altro. È un momento propizio per fare un viaggio.

LEONE: siete persone speciali e tutti se ne rendono conto. Non date occasione agli altri di definire il tuo valore. Bene sul lavoro. Qualche incontro interessante potrebbe farti battere il cuore.

VERGINE: non vi annoiate, ma cercate sempre di alzare un po’ l’asticella. Se sei in coppia, il legame si fa sempre più stretto e solido, bene così. Prova a buttarti in qualcosa che non hai mai fatto prima, sarà divertente.

Vediamo cosa prevede l’oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 27 ottobre 2025, dalla Bilancia ai nati sotto il segno del Capricorno:

BILANCIA: la vostra pace viene prima di tutto il resto, cercate di tenerlo sempre bene a mente. Se c’è qualcosa che ti turba, dillo senza mezzi termini: ti sentirai libero/a. Pratica questo esercizio più spesso. Qualche sorpresa sta arrivando, non fatevi impensierire.

SCORPIONE: siete un po’ sul piede di guerra in questa fase della vostra vita. Ora però è arrivato il momento di deporre le armi. Circondati di persone che ti fanno stare bene, gli affetti sono importanti e non vanno trascurati.

SAGITTARIO: avete capacità di guardarvi intorno e resistete alle difficoltà. Sapete stare nl bene e nel male, ma nel caos ti senti perfettamente a tuo agio.

CAPRICORNO: avete preso decisioni fondamentali, ma raccoglierai i frutti di ciò che hai seminato. Lascia che l’istinto ti guidi, potrebbe portarti in luoghi inaspettati e bellissimi. Ottime notizie a lavoro.

ACQUARIO: cercate di smetterla di pensare e iniziate ad agire, sei destinato/a a grandi cose. Non farti bloccare dalla paura, è tutto nella vostra mente e sapete superare gli ostacoli.

PESCI: sapete gestire situazioni strette e che vi consumano, abbiate il coraggio di strappare via il cerotto. Vedrai che grazie alla tua sensibilità attirerai situazioni migliori.