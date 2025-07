Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 28 luglio 2025: dal Leone alla Vergine, passando per Ariete e Toro

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno dei cambiamenti interessanti nei prossimi giorni. Dai nati sotto il segno dell’Ariete ai Gemelli, passando per Leone e Vergine, scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

ARIETE: ai bisogno di chiarezza, ma soprattutto di spazio: per capire, per respirare, per decidere. Aprirsi non vi rende deboli, ma sempre più autentici. Cercate di non reprimere ciò che sentite.

TORO: tra casa e certezze ritrovate un po’ di serenità, trovate il coraggio e la voglia di ascoltare gli altri perché ne trarrete beneficio. Prendetevi del tempo per voi e cercate di capire cosa volete fare.

GEMELLI: cercate di rallentare e riuscirete a godere di novità importanti. La calma e la pace vi porteranno buoni consigli. Non tutto si può risolvere in breve termine, serve un po’ di tempo e pazienza.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 28 luglio 2025

Sempre secondo la nota esperta di astri ci saranno degli aggiornamenti importanti nelle prossime ore. Secondo Ada Alberti la settimana 21-28 luglio 2025 porterà in dote dei cambiamenti anche per altri segni dello zodiaco. Dal Leone alla Vergine, vediamo cosa potrebbe accadere.

LEONE: fermatevi ad ascoltare tutto in questo momento, riuscirete a trarre qualche insegnamento importante. Siate autentici e riscrivete pagine della vostra vita, ma partendo dal copione.

CANCRO: non rifugiarti nella nostalgia. Quello che sei oggi è il risultato anche delle tue scelte più coraggiose. Proteggete i vostri confini emotivi in questa fase.

VERGINE: secondo l’oroscopo Ada Alberti sarà utile sfruttare questi giorni per ripassare progetti, relazioni, abitudini. Sbarazzati di ciò che è diventato un peso, vivrete più leggeri.