Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 28 luglio 2025: dalla Bilancia al Capricorno, cosa accadrà

Secondo le previsioni Oroscopo Ada Alberti la settimana 21-28 luglio 2025 si rivelerà particolarmente interessante per i nati sotto i segno di Bilancia e Scorpione, vedremo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime giornate secondo le indicazioni astrologiche.

BILANCIA: Mercurio retrogrado scava nei legami e ti spinge a distinguere tra ciò che è presenza e ciò che è abitudine. E il cuore, più leggero, torna a scegliere con grazia. Cercate di non temere il confronto con gli altri.

SCORPIONE: ambizioni e lavoro riprendono posto sul tavolo delle priorità in questa settimana. Riflettete su di voi e sulle ambizioni, troverete le risposte necessarie al vostro interno. Arriva la luce.

SAGITTARIO: avete tanti piani e delle idee, non sfuggite da quelle che vi sembrano più difficili. Viaggiate bene, ma abbiate chiara la meta, almeno dentro di voi. Rimettete a fuoco i vostri progetti, i desideri e i sogni.

Non è finita qui, perché secondo la nota esperta di astri le prossime ore porteranno a galla nuove situazioni anche per altri segni, come i nati sotto il segno di Acquario e Pesci, alle prese con situazioni di tutti i giorni. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

ACQUARIO: cercate di rivedere le dinamiche affettive, capire cosa dai e cosa chiedi. Non si tratta di cercare conferme, ma autenticità. Accettate che i cambiamenti significano evoluzione.

PESCI: cercate di non assorbire ciò che non vi fa stare bene. In mezzo ai piccoli gesti potrete trovare la sana spensieratezza, l’armonia e la pace dei sensi.

CAPRICORNO: date retta al cuore, è il vostro miglior consigliere. Qualcosa potrebbe riportare a galla delle emozioni che avevate mandato in archivio. Non ignorate le emozioni.