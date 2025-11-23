Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 30 novembre 2025: dall'Ariete al Toro, passando per i Gemelli

Grandi cambiamenti e sorprese in arrivo nei prossimi giorni sotto diversi punti di vista, dai nati sotto il segno dell‘Ariete al Toro, per Gemelli. Scopriamo più nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

ARIETE: siete in una fase di vera e propria rinascita. Dall’amore al lavoro, cambiano tante questioni e non è un male, anzi. Ne vedremo presto delle belle sotto tanti punti di vista.

TORO: le cose nella vita cambiano e ci sono sorprese in maniera continuativa. Ne vedremo delle belle, l’amore soffre ma il lavoro viaggia ben spedito e questo per voi è molto importante, è la benzina che vi alimenta.

GEMELLI: state facendo le cose bene e proseguire nella direzione intrapresa sarà un aiuto non di poco conto. Se state facendo qualcosa che ritenete giusto, non mollate la presa e otterrete ancora più soddisfazioni.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 30 novembre 2025

Dai nati sotto il segno dello Scorpione al Capricorno, passando per lo Scorpione, ecco cosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni, dal 23 novembre al 30, periodo che metterà tutti alla prova.

SAGITTARIO: spazio alle cose di casa, bene l’amore. Cercate di fare le cose con attenzione, imparerete molte cose nei prossimi tempi. Cercate di fare le cose in una giusta direzione.

SCORPIONE: forse preferisci chiuderti nella tua corazza piuttosto che farti ferire. Non vergognarti delle tue fragilità, abbracciale e dai loro spazio per riempire le crepe che si sono venute a creare nei mesi scorsi.

CAPRICORNO: tendi a dare sempre più valore alle emozioni altrui che ai tuoi stessi sentimenti. Ricorda che essere sinceri con se stessi è il primo passo per ritrovare serenità