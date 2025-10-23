Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 30 ottobre 2025: dai Pesci al Capricorno

Dai nati sotto il segno della Bilancia allo Scorpione e al Sagittario, ecco cosa accadrà nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti dal 23 al 30 ottobre 2025. Vedremo cosa accadrà tra questioni di amore e di lavoro:

BILANCIA: in amore sentite la complicità e la voglia di fare. Oggi regna l’armonia nei rapporti personali e nelle attività quotidiane. La vostra naturale eleganza vi dona e da qualche parte vi farà arrivare, non è una dote da buttare.

SCORPIONE: state vivendo una giornata intensa. Avete voglia di respirare un’aria romantica e sincera, perfetta per rafforzare l’unione. Nel lavoro la fiducia altrui regge e resta dalla vostra parte, diventa un’arma in più da sfruttare.

SAGITTARIO: il vostro spirito si rivela importante. Sul lavoro siete determinati e avete ancora grande voglia di fare e mettervi in gioco. Bene il lavoro, siete determinati e avete voglia di migliorare e crescere sotto diversi fronti.

Dai nati sotto il segno del Capricorno fino all’Acquario, passando per i Pesci, ecco cosa potrebbe accadere dal 23 al 30 ottobre 2025. Vediamo nel dettaglio:

CAPRICORNO: le stelle vi daranno una grande stabilità e buone opportunità per dare forma ai vostri progetti. È un momento di crescita, nel lavoro andate avanti con un certo metodo, la fortuna sta dalla vostra parte nei passaggi più delicati.

ACQUARIO: alcune tensioni sembrano incrinare qualche rapporto, il tutto viene favorito da un clima di comprensione. La fortuna sostiene chi riesce a comunicare nella maniera corretta. In amore gestite con precisione.

PESCI: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti vivete con grande interesse questo momento. I sogni potrebbero diventare realtà, sul lavoro vengono fuori le vostre doti.