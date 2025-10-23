Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 30 ottobre 2025: dai Gemelli all'Ariete

Dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per i Gemelli, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle novità interessanti:

ARIETE: siete energici e avete voglia di andare avanti dritti per la vostra strada. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti e la fortuna vi accompagna nei momenti decisivi. La fiducia vi darà una grande mano in tutto.

IL GRANDE BOCCIA/ Il film per raccontare l'Ed Wood italiano

TORO: avete bisogno di rallentare e prendervi del tempo. Di amore potreste non avere voglia, pensate al lavoro e vi giocate le vostre cartucce. Mantenete calma e concentrazione in amore. La fortuna vi darà dei riconoscimenti.

GEMELLI: la giornata promette vivacità e momenti sociali stimolanti. Anche se qualche cambiamento vi coglie di sorpresa. Un colpo di fortuna vi darà un boost importante, qualche sorpresa arriverà.

Lorella Cuccarini, chi è la figlia Chiara Capitta/ La carriera calcistica nell'AS Roma

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 30 ottobre 2025

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno diversi cambiamenti nei prossimi giorni, le previsioni vi porteranno in dote sorprese e colpi di scena. Dal Cancro al Leone, passando per i nati sotto il segno della Vergine.

CANCRO: l’energia vi darà una grossa mano. Famiglia e le amicizie sono un porto sicuro in cui rigenerarsi e ritrovare equilibrio. La fortuna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a battere qualche strada non conosciuta fino ad oggi.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, restate pazienti e anche la fortuna vi accompagnerà e darà una mano in tutto quello che andrete a fare. Avrete presto i riconoscimenti che meritate.

Stefano D'Orazio: com'è morto lo storico membro dei Pooh/ Chi è la moglie Tiziana Giardoni

VERGINE: c’è un’atmosfera interessante, presto farete degli incontri non indifferenti. La fortuna sarà dalla vostra parte nei momenti in cui ne avrete maggiormente necessità.