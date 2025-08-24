Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 31 agosto 2025: dall'Ariete alla Vergine

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per tutti i segni dello zodiaco, secondo le previsioni oroscopo Ada Alberti ci saranno diverse situazioni interessanti, dall’Ariete al Toro, passando per i nati sotto il segno dei Gemelli.

ARIETE: sarà una settimana di vera e propria rinascita che vi darà slancio fino alle porte di ottobre. Ci saranno diverse sorprese.

TORO: siete in una fase di riflessione della vostra vita, qualcosa sembra ancora non tornare ma presto avrete delle nuove risposte alle domande rimaste in sospeso. Cambiamenti importanti stanno per bussare alla vostra porta.

GEMELLI: avrete delle incomprensioni ancora da risolvere in queste settimane, sfruttate i giorni in arrivo per arrivare a delle conclusioni importanti. Riuscirete a dare una sterzata importante a questo momento secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 31 agosto 2025

Non è finita qui, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti avrete delle altre sorprese in questo momento. Secondo le indicazioni dal punto di vista astrologico ci saranno delle novità anche per i nati sotto il segno di Leone, Bilancia e Vergine, sia in amore che ovviamente per quanto riguarda le relazioni di altro genere e le questioni di lavoro:

LEONE: Progetti importanti in via di definizione. In amore siate ancora razionali, forza e carisma saranno dalla vostra parte e vi daranno una mano a prendere delle decisioni importanti. Settimana positiva nel suo complesso.

BILANCIA: vi sentite un po’ incerti, ma a fine settimana sicuramente avrete delle risposte in più sui vari avvenimenti. Qualche piccolo calo d’umore potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, prendetelo per quello che è.

VERGINE: ottima settimana per prendere delle nuove iniziative, rimanete concentrati con la barra al massimo, vi servirà una bella dose di energie per quello che verrà.