Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 31 agosto 2025: Pesci e Acquario alla ribalta

Altre sorprese in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo le previsioni oroscopo Ada Alberti ci saranno situazioni intriganti nei prossimi giorni, più precisamente nella settimana che va dal 25 agosto al 31 agosto 2025. Dal Sagittario allo Scorpione, passando anche per Pesci e Acquario, scopriamo cosa potrebbe accadere:

SAGITTARIO: avete voglia di libertà, ma non dimenticatevi di dedicare tempo e importanza a chi è al vostro fianco in questo momento e magari lo è sempre stato.

SCORPIONE: siete travolgenti e passionali tutto insieme, in amore potrebbero arrivare delle svolte importanti, cercate di accompagnare questa fase. Energia forte e stabile.

CAPRICORNO: cercate delle relazioni profonde e che possano durare nel tempo, forse qualcosa si sta muovendo in questa direzione. Buon recupero fisico dopo tante energie spese negli ultimi tempi che vi hanno portato con la barra energetica sottozero.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 31 agosto 2025

Secondo le indicazioni dal punto di vista astrologico ci saranno sorprese non indifferenti anche per i nati sotto il segno di Pesci e Acquario, ecco cosa prevede l’oroscopo Ada Alberti per loro nella settimana 25-31 agosto 2025:

ACQUARIO: siete attraenti ma allo stesso tempo dispersivi, un po’ di chiarezza sembra l’ideale per aiutarvi in tante situazioni.

PESCI: la settimana rimane romantica, allo stesso tempo siete ispirati. Vi godete una buona armonia interiore e chi è più creativo sarà presto premiato.

CANCRO: avete bisogno di qualche conferma che arriverà a breve e vi farà vedere il mondo sotto una prospettiva differente. Siete vitali e questo gioca a vostro favore.